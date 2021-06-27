مسؤول يكشف موقف السودان من مقترح إثيوبيا حول ملء سد النهضة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول سوداني لـ"الخليج 365" إن بلاده توافق على مقترح إثيوبيا بشأن التوصل لاتفاق جزئي حول الملء الثاني لسد النهضة.

وأوضح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن السودان يشترط وضع سقفا زمنيا للمفاوضات 6 أشهر للتوصل إلى اتفاق ملزم.

وأكد المسؤول أن موافقة بلاده على المقترح. الأثيوبي يتطلب أيضا تغيير منهجية التفاوض، ووالتوقيع على ما تم الاتفاق عليه في المفاوضات الأخيرة.

وتعتزم إثيوبيا مواصلة ملء السد الثاني في موسم الأمطار المقبل في شهري أغسطس/آب ما يعني أن الوقت يداهم الأطراف الثلاثة في وقت لا تزال فيه المفاوضات متوقفة منذ أبريل/نيسان الماضي.

والمفاوضات عالقة حاليا في أزمة الملء الثاني حيث يخشى السودان من تأثير حجز 13 مليار متر مكعب من المياه خلف السد.

وكانت الخرطوم قد شكت في وقت سابق من تأثير الملء الأول الذي لم يتجاوز 3 مليارات متر مكعب.

وتنفي أديس أبابا وجود أي تأثير محتمل للملء الثاني على دولتي المصب مصر والسودان.

وتؤكد في المقابل إن ضياع موسم الأمطار قد يكلفها هدر مليار دولار على المشروع الذي تستهدف منه توليد 6 آلاف ميجا وات من الكهرباء.

والإعلان السوداني جاء عقب أيام من مخاطبة الخرطوم مجلس الأمن الدولي لدفع إثيوبيا إلى الانخراط في مفاوضات جادة برعاية أممية.

ولم تعلق مصر على المقترح الإثيوبي كما لم يتسن لـ"الخليج 365" الحصول على تعليقها على موافقة السودان المشروطة.