شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. لم يتم تسجيل حالات وفاة بعد تلقي جرعتي لقاح «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأحد، أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة بعد تلقي الجرعتين من لقاح فيروس «كورونا»، جميع من هم في ال50 عاماً وما فوق للمبادرة بأخذ الجرعة الثانية.

وكشف المتحدث الرسمي باسم الصحة محمد العبد العالي، عن إعطاء ما يقارب 17 مليون لقاح «كورونا» للمواطنين والمقيمين عبر أكثر من 590 مركزاً للقاح منتشرة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، بعضها يعمل على مدار 24 ساعة؛ حيث تشهد هذه المراكز إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح وسط إجراءات تنظيمية واحترازية.

ودعا العبد العالي، الجميع، إلى الإسراع في التسجيل لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وعدم الاستماع إلى الشائعات التي تحذر من اللقاحات، مؤكداً أنها آمنة وفعالة وتحد من انتشار الفيروس، وتساعد على العودة إلى الحياة الطبيعية.

من جانبه، جدد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشهلوب، التأكيد على قرار اشتراط التحصين لدخول المنشآت في تاريخه المحدد.