شكرا لقرائتكم خبر عن طقس أمريكي متطرف.. فيضانات كارثية وحرارة غير مسبوقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

موجة حر غير مسبوقة تضرب مدينة بورتلاند، بالتزامن مع فيضانات تاريخية تحتاج مدينة ديترويت.. ربما تكون هذه الظاهرة الطبيعية المزدوجة نادرة الحدوث المتزامن، ولكم وقوعها في بلد مثل الولايات المتحدة، لها وقع خاص وتدخل في صلب الجدل الأمريكي حول التغير المناخي، القضية التي ما زالت موضع انقسام على الرغم من عودة الإدارة الديمقراطية لجو بايدن إلى «اتفاقية باريس»، بعد أن خرجت منها قبل أربع سنوات حكومة الجمهوري دونالد ترامب.

وعلى الرغم من إدراك العديد من الخبراء، في الولايات المتحدة وخارجها، لأثر ارتفاع درجة حرارة الأرض على الكوكب الأزرق، فإن تباين الآراء بين المؤمنين والمتشككين في أهمية الدور البشري في تغيير المناخ مازال يعرقل جهود احتواء هذه الظاهرة. ويقول العلماء إن عدم التحرك لعلاج المشكلة له عواقب خطِرة منها ارتفاع مستوى البحار وأنماط الطقس المتطرف وفقدان التنوع الحيوي.

مخاطر كبيرة

وبحسب مراقبين فإن ما حدث في بورتلاند وديترويت، من شأنه أن يحفز الوعي بضرورة الالتزام بأسباب الحفاظ على المناخ وتجنب الأسوأ، خصوصاً في ظل توقعات متشائمة في المستقبل حول ظواهر سلبية ستضرب الكون منها الارتفاع المهول في درجات الحرارة والفيضانات العارمة والجفاف القاتل، وهو ما سيؤثر في التنوع البيولوجي وقد يدفع ببعض الكائنات الحية إلى الانقراض.

وبسبب ارتفاع الكبير لدرجات الحرارة التي فاقت 42 درجة مئوية في بورتلاند بولاية أوريغون، هرع عمال المرافق ومديرو الحياة البرية في الولاية للحفاظ على سلامة الناس والحيوانات.

تهديد أنماط الحياة

ووفقاً لأسوشيتد برس، فقد باعت المتاجر الكثير من مكيفات الهواء المحمولة والمراوح، وأوقفت المستشفيات العمل في عيادات التطعيم الموجودة في الهواء الطلق، وفتحت المدن مراكز تبريد، وألغت فرق البيسبول أو نقلت المباريات لأماكن أخرى، فيما استعدت المرافق لانقطاع متوقع للتيار الكهربائي. كما دفع الطقس الحار المزارعين إلى جني المحاصيل قبل أن تجف وتذبل، بينما يعمل مديرو مصايد الأسماك للحفاظ على سمك السلمون المهدد بالانقراض في مأمن من مياه النهر الدافئة.

وسجلت بورتلاند بعد ظهر السبت أكثر الأيام حرارة على الإطلاق، ووصلت إلى 108 42.2 درجة مئوية، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية. وكان الرقم القياسي السابق لأعلى درجة حرارة في أكبر مدينة بولاية أوريغون 41.7 درجة مئوية، وقد تم تسجيلها في عامي 1965 و1981، وفقاً لموقع «يو أس نيوز» الأمريكي.

ووصلت الحرارة بمدينة سياتل في ولاية واشنطن إلى 38.3 درجة مئوية، مما يجعلها أكثر أيام شهر يونيو حرارة على الإطلاق، والمرة الرابعة فقط في التاريخ المسجل الذي تجاوزت فيه الحرارة هذه الدرجة في المدينة المعتدلة الطقس عادة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إنه تم تحذير ولايتي واشنطن وأوريغون ومناطق من ولايات أيداهو ووايومنغ وكاليفورنيا من الحرارة المفرطة؛ حيث ارتفعت درجات الحرارة فوق المتوسط في جميع أنحاء المنطقة خلال عطلة نهاية الأسبوع وحتى الأسبوع المقبل.

طوفان مفاجئ

ومن الشمال الغربي للولايات المتحدة إلى الشمال الشرقي، كانت ولاية ميشغان تقاوم فيضانات غير طبيعية أغرقت مدينة ديترويت وتسببت بتقطع السبل بمئات المركبات على الطرق السريعة التي غمرتها المياه.

وأظهرت صور تم نشرها على «تويتر» سيارات مغمورة بالمياه وجرارات ومقطورات عالقة على الطرق السريعة بسبب هذا الطوفان المفاجئ.

وكانت آخر مرة تعرضت فيها جنوب شرقي ميشيغان لمثل هذه الفيضانات في عام 2014، بعد هطول أربع إلى ست بوصات من الأمطار على مدى أربع ساعات، وفقا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية.

وبحسب ما يتداوله الإعلام الأمريكي، فإن هذا التغير المناخي يعيد إلى الطرح بحث المقاربات المطلوبة لمواجهة قضية العصر والمستقبل، خصوصاً أن الآثار المترتبة على تغير أنماط الطقس باتت تحدياً كبيراً سيؤدي إن لم يعالج، إن خطر فيضانات كارثية ودرجات حرارة فوق الاحتمال.