شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة البريطاني الجديد: هدفي «العودة إلى الحياة الطبيعية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - (رويترز)

قال وزير الصحة البريطاني الجديد ساجد جاويد، الأحد، إن الأولوية بالنسبة له تتمثل في تجاوز جائحة «كوفيد- 19» والعودة إلى الحياة الطبيعية وأشاد بسلفه مات هانكوك الذي اضطر إلى الاستقالة بعد أن خالف قواعد التباعد الاجتماعي.

بدأ جاويد، وزير المالية السابق، مهمته الجديدة بقائمة من المهام الملحة التي تتمثل في حالات كورونا الآخذة في الزيادة وتحذير المستشفيات من تزايد عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية والإنهاك الذي أصاب الطواقم الطبية في معركتهم ضد المرض.

وقال جاويد لشبكة (بي.بي.سي): «ما زلنا في جائحة وأود أن أرى نهاية لذلك في أسرع وقت ممكن وستكون الأولوية العاجلة بالنسبة لي أن نعود إلى طبيعتنا في أقرب وأسرع وقت ممكن». وأضاف لاحقاً: «بفضل الجهود الرائعة التي تبذلها طواقم هيئة الخدمات الصحية الوطنية وموظفو الرعاية الاجتماعية الذين يعملون بلا كلل كل يوم وبرنامج التطعيم الهائل لدينا أحرزنا تقدماً هائلاً في المعركة ضد هذا المرض المخيف».