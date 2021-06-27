شكرا لقرائتكم خبر عن فرق التفتيش في «المحميات الطبيعية بالشارقة» تضبط 17 مخالفاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

كثفت فرق قسم التفتيش الخارجي في هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة حملاتها التفتيشية على المحميات على مدار الساعة، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 17 مخالفاً قاموا بالتسلل للمحميات.

وكان المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أصدر في الثاني من فبراير الماضي القرار رقم 5 لسنة 2021، بشأن مخالفات صون التنوع الحيوي في المحميات الطبيعية، خلال اجتماع برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي.

وقالت هنا سيف السويدي، رئيس الهيئة: «يهدف القرار إلى حماية التنوع الحيوي والحياة الفطرية للكائنات البرية والبحرية في المحميات الطبيعية، وحظر أي أعمال أو أنشطة من شأنها الإضرار بها، من خلال تطبيق الغرامات الإدارية، وتضمن القرار 9 أنواع من المخالفات، وغرامة مالية مقابل كل مخالفة، يصل بعضها إلى 50 ألف درهم».

وأعربت السويدي عن شكرها لجهود فرق العمل، التي تعمل على مدار الساعة، لافتة إلى أنها مستمرة في متابعة وتكثيف الحملات التفتيشية على المحميات لضبط المخالفين.