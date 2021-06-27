شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم 8 مخترعين مصريين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

كرمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في مصر، الأحد، 8 مخترعين فائزين في معرض جنيف الدولي للاختراعات، في دورته الاستثنائية للعام الحالي، والتي أقيمت إلكترونياً، نظراً لظروف «كورونا».

وشاركت في معرض هذا العام 20 دولة؛ إذ المعرض ساحة مفتوحة يتنافس فيها أكثر من ألف ابتكار في مجالات الهندسة وأعمال البناء والتشييد وحماية البيئة والطاقة والعلوم والصناعات المختلفة.

وأكد د.خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، اهتمام الدولة بالبحث العلمي، وتشجيع الابتكار والمنافسة العلمية، ودعم تكنولوجيا الاختراعات والابتكارات.

وأعرب د. محمود صقر، رئيس الأكاديمية، عن سعادته بفوز 8 مصريين، من بين 10 ممن دعمتهم الأكاديمية.

والفائزون الثمانية هم: د.محمود فهمي، وحصد الميدالية الذهبية عن ابتكاره الأنسولين الفموي، وفاز بالميدالية الفضية كل من: هشام التونسي عن ابتكاره فرن ضغط طبخ صحي وآمن مدمج، ومحمود الكومي عن ابتكاره روبوت التشخيص الطبي المبكر بواسطة الذكاء الاصطناعي، ود. فاطمة سمير عن ابتكارها غرسة تشكيل في الموقع تعتمد على البوليمر القابل للتحلل الحيوي طويلة الأمد لعلاج إصابات العظام.

وفاز بالميدالية البرونزية كل من: تامر عطية عن ابتكار روبوت رشيق قابل لإعادة التشكيل، وحسام عبد الرازق لابتكاره سيارة سباق كهربائية، ود. عمرو هلال عن مزيج الزيوت العطرية بالنانو لحماية الفم والحلق والانتعاش، وعلا هيكل عن ابتكار مستخلص بمساعدة إنزيم نخالة الأرز المجفف بالرش لشيخوخة صحية.