شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ الطرق والبنية التحتية لـ 960 قطعة أرض سكنية بالظفرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تنفذ بلدية منطقة الظفرة، أعمال إنشاء الطرق والبنية التحتية للأحواض السكنية في مواقع متفرقة في مدن المنطقة؛ حيث بلغ عدد الأراضي السكنية قيد التنفيذ 960 قطعة سكنية.

وتتضمن الأعمال إنشاء الطرق وشبكات الصرف الصحي وشبكات الماء والكهرباء، وتصريف مياه الأمطار، وشبكات مياه الشرب، وإنارة الطرق، وشبكات الري، ونظام مكافحة الحريق، إضافة إلى ممرات المشاة ومسارات الدراجات الهوائية ومواقف السيارات وأعمال التجميل الطبيعي والصناعي وفقاً لأرقى المواصفات وأعلى المعايير العالمية.

وتهدف هذه المشاريع إلى توفير بنية تحتية متطورة تلبي احتياجات النمو السكاني والعمراني التي تشهدها منطقة الظفرة وفق أفضل المعايير المعتمدة في إمارة أبوظبي لتوفير بيئة مستدامة جاذبة للسكان وتحقق أهداف إسعاد المجتمع ورفاهيته، وتدعم رؤية البلدية التي تهدف إلى الارتقاء بخدمات البنية التحتية واستدامتها وتحسين جودة الطرق الداخلية وفق أعلى معايير الأمن والسلامة.

وتحرص بلدية الظفرة من خلال المتابعة الفعالة والحثيثة على إنجاز المشاريع وفق الخطط الزمنية المعتمدة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة في إمارة أبوظبي لمواجهة مخاطر جائحة فيروس كورونا. وتعمل البلدية على تطبيق أفضل معايير الاستدامة البيئية في مراحل تصميم وتنفيذ المشاريع واستخدام المواد الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة.

وتقوم البلدية حالياً بتنفيذ مشاريع الطرق والبنية التحتية في محضر الييف في مدينة ليوا، إضافة إلى حوض 18 وحوض 21 وحوض بينونة وحوض غرب 3 في مدينة زايد ويجري تنفيذ مشروع الحوض الشرقي واستكمال الحوض الجنوبي في مدينة غياثي وتسهم هذه المشاريع في توفير الطرق وخدمات البنية التحتية للأراضي السكنية.

كما تم الانتهاء من تصميم عدد من الأحواض السكنية في مدن دلما والسلع والمرفأ ومدينة زايد ويجري التحضير للبدء في أعمال التنفيذ حسب المخطط العمراني المعتمد في هذه المدن.