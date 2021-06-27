شكرا لقرائتكم خبر عن جاريث بيل يكشف خطوته القادمة بعد الخروج من بطولة أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - أ ف ب

أكد مهاجم منتخب ويلز لكرة القدم جاريث بيل أنه لا يفكر في الاعتزال الدولي أو المطلق.

وكان قائد ويلز الذي خرج منتخب بلاده من الدور ثمن النهائي من كأس أوروبا بخسارة قاسية أمام الدنمارك 0-4 السبت، انسحب من مقابلة صحفية بعد المباراة لدى سؤاله عما إذا كان اللقاء الأخير له مدافعاً عن ألوان بلاده.

وأثار هذا التصرف الفضول، لا سيما أن بيل كان قد صرح في نهاية الموسم الفائت الذي لعب خلاله في صفوف توتنهام على سبيل الإعارة من ريال مدريد الإسباني، أنه يدرك ما يخبئ له المستقبل، لكنه أشار إلى أنه "سيخلق فوضى" في حال كشف عن ذلك قبل انطلاق البطولة القارية.

بيد أن بيل قال لشبكة "اس 4 سي" الويلزية بعد وقت قصير من انسحابه من المقابلة: "أريد مواصلة اللعب. الناس يطرحون أسئلة تافهة دائماً. لكني أعشق اللعب لويلز".

وأضاف: "سأستمر في اللعب لويلز إلى أن أتوقف عن ممارسة كرة القدم"، وتابع: "لقد بدأنا من فترة التصفيات المؤهلة إلى المونديال، ويتعين علينا أن نلعب بثقة عالية كما نفعل الآن، وأعتقد أننا قادرون على التأهل إلى المونديال المقبل".

وتضم مجموعة ويلز منتخبات بلجيكا وتشيكيا وبيلاروسيا وإستونيا، وتبدو المنافسة على البطاقة الثانية محصورة بين تشيكيا وويلز، كون بلجيكا مرشحة فوق العادة لحسم الصدارة.