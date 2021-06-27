شكرا لقرائتكم خبر عن «سيوا» تعلن تيسير تعديل الأحمال الكهربائية لنماذج المشروعات الصناعية مسبقة الاعتماد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت إدارة الخدمات المشتركة بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة (سيوا)، بالتعاون مع دائرة التخطيط والمساحة، تيسير الإجراءات والاشتراطات الخاصة بتعديل الأحمال الكهربائية وبعض الإجراءات الخاصة بخزانات المياه لنماذج المشروعات الصناعية مسبقة الاعتماد، بهدف تحفيز القطاع الصناعي وإنجاز المعاملات في أسرع وقت.

وأوضحت مريم عبيد بن هاشم، مديرة إدارة الخدمات المشتركة في الهيئة، أنه تم التنسيق مع دائرة التخطيط والمساحة ومراجعة الإجراءات الخاصة بتعديل الأحمال الكهربائية لنماذج المشروعات الصناعية مسبقة الاعتماد، بحيث يتم السماح للمستفيدين من النماذج الصناعية مسبقة الاعتماد، بزيادة الأحمال الكهربائية دون الحاجة إلى تقديم مخططات جديدة، مع الإبقاء على التصميم المعماري بشرط أن يتم تقديم طلب اعتماد الأحمال المؤكدة فقط، دون وجود أحمال احتياطية أو مستقبلية. وتستثنى من ذلك النماذج التي تم اعتمادها مسبقاً مع أحمال مستقبلية، وفي ما يخص مخططات المياه يسمح للمستفيدين من النماذج المعتمدة بتغيير نوع الخزان أو تعديل كمية المياه، دون الحاجة لتقديم نموذج جديد، مع التقيد باللوائح والاشتراطات المعتمدة للمياه، وترشيد الاستهلاك، وكذلك التقيد بمتطلبات الأمن والسلامة التي حددتها الجهات المختصة، وتم البدء في تطبيق الإجراءات الجديدة منذ 14 يونيو 2021.

مريم عبيد بن هاشم

وأشارت إلى أن النماذج المعتمدة للصناعيات لا تتطلب وجود استشاري، وإنما تتطلب فقط وجود مقاولين معتمدين من الهيئة والمقاول بحيث يكون المسؤول عن جميع التمديدات الفنية للمشروع، وذلك تجنباً لتنفيذ المشروع من خلال مقاولين غير مؤهلين، مما يسهّل على المتعاملين ويوفر الوقت والجهد والتكلفة.

وأضافت أن إدارة الخدمات المشتركة تعمل باستمرار على مراجعة وتحديث الإجراءات والاشتراطات الفنية الخاصة بطلبات الكهرباء والمياه والغاز، ويتم ذلك بالتعاون مع ممثلي المكاتب الاستشارية والمقاولين والمستثمرين في إطار جهود الإدارة للتحول الإلكتروني في تقديم خدماتها للتيسير على المتعاملين، حيث يتم استقبال الطلبات من خلال البريد الإلكتروني [email protected]، كما تم تخصيص البريد إلكتروني [email protected] للرد على أية استفسارات من المتعاملين.