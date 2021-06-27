شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب": 2 مليار بجنيه الموازنة لتعويض المضارين وحياة كريمة مشروع قومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن توجيهات القيادة السياسية واضحة وصريحة بشأن ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، وإعلاء شأن المواطن، وخير دليل على ذلك مبادرة "حياة كريمة" التى تحولت لمشروع قومى سيغير وجه الحياة فى القرى والريف المصرى، ولها فإن المواطن يحظى باهتمام كبير من قبل رئيس الجمهورية.

وأضاف رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أن موازنة وزارة النقل للعام الجديد بها تقريبا من 1.8 مليار إلى 2 مليار جنيه تحت بند تعويضات المضارين، وهذا ترجمة لاهتمام القيادة السياسية بصرف التعويضات وسهولة إجراءات الصرف وسرعة الإجراءات، ولهذا فإن المواطن وملف الرعاية والحماية الاجتماعية يشهد نقلة كبيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاء ذلك خلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة باجتماع اللجنة اليوم، بشأن:

البطء الشديد من الهيئة المصرية العامة للمساحة فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار الملاك بقرارات نزع الملكية من أجل إنشاء وصلة سكة حديد السماعنة الحسينية بمحافظة الشرقية.

النقص الحاد بوسائل النقل العام بمحافظة دمياط والتي لا تغطى أكثر من 5% من احتياجات المحافظة متمثلة في خدمات السكة الحديد فقط، هذا بالإضافة إلى القصور في خدمات النقل الخاص.

طرد الأهالي من المساكن الإدارية والمساكن الخاصة التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر والكائنة بجوار محطة سكة حديد مدينة القصاصين الجديدة دون صرف تعويضات مناسبة أو توفير سكن بديل لهم.

الحاجة إلى توقف القطار 977 أو قطار 1903 بمركز ومدينة المنشأة بمحافظة سوهاج نظراً للكثافة السكانية العالية بهذه المنطقة.

الحاجة الى توفير عدد 2 قطار روسي من قطارات الدرجة الثانية المميزة تتناسب مواعيدها مع الموظفين والطلبة، بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج.

الحاجة الى إنشاء كوبرى مشاه بديلاً للممر الكائن قبلي المزلقان رقم (2) الذى تم إغلاقه بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج.