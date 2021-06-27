شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. تحالف الأحزاب المصرية يجتمع لمناقشة احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية غدا بمقر حزب إرادة جيل بجاردن سيتى محافظة القاهرة، لمناقشة الاحتفالات بذكرى بثورة 30 يونيو، كما يناقش مقترحات المكتب الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية بشأن دور القوى السياسية المصرية فى إبراز إنجازات الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وعضو مجلس الشيوخ، وأمين عام حزب إرادة جيل، إلى أن أجندة اجتماع تحالف الأحزاب المصرية تتمثل فى تهنئة حزب الشعب الديمقراطى بتولى المستشار خالد فؤاد رئيسا له بقرار لجنة شؤن الأحزاب، وتهنئه التحالف لإنهاء نزاع عدد من أحزاب التحالف واستقرارها وتوجيه الشكر للجهات المعنية باستقرار الأحزاب".

وأوضح أن سيتم خلال الاجتماع عرض ما تم من توصيات اجتماع المكتب التنفيذى والمصادقة عليها بشأن مقترحات دور تحالف الأحزاب المصرية فى ابراز إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى و7 سنوات من العطاء والإنجاز على كل المستويات".

وأشار "مطر" إلى أن اجتماع تحالف الأحزاب المصرية سيناقش دوره خلال احتفالات مصر بالعيد الثامن لثورة 30 يونيو، وعرض مقترح مقدم من حزب إرادة جيل بإقامه حفل أعياد 30 يونيو و3 يوليو بأحد الأندية تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.