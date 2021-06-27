دولة الإمارات تقدم 30.5 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا

محمد الفلاح - الأحد 27 يونيو 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، تقديم 30,516 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.



وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى، الأحد، 15,073,743 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 152.41 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.