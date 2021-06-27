شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمي: تطوير التنسيق الأمني والاستخباري بين مصر والعراق والأردن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم، أهمية تشكيل سكرتارية دائمة لتنسيق التعاون المشترك بين العراق والأردن ومصر .

وشدد في كلمته بالقمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية التي عقدت في بغداد اليوم على ضرورة تطوير التنسيق في المجال الأمني والاستخباري بين الدول الثلاث, كما لفت النظر إلى ضرورة التنسيق في الملفات الإقليمية لبلورة تصور مشترك.

وأوضح أن القمة السابقة ركزت على الاستثمار والتعاون الاقتصادي، والاتفاق على رؤية مشتركة, مشيرا إلى أهمية التحول نحو تنفيذ المشاريع التي اتفقنا عليها في مجال الربط الكهربائي والزراعة والنقل والأمن الغذائي وتطوير البنى التحتية والمصرفية.

ودعا إلى الاستفادة من كل الإمكانات التي يتيحها التواصل الجغرافي بين الدول الثلاث لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.