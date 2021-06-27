شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة البريطاني الجديد:الأولوية لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الصحة البريطاني الجديد ساجد جاويد "اليوم الأحد" إن الأولوية بالنسبة له تتمثل في تجاوز جائحة كوفيد-19 والعودة إلى الحياة الطبيعية وأشاد بسلفه مات هانكوك الذي اضطر إلى الاستقالة بعد أن خالف قواعد التباعد الاجتماعي.

بدأ جاويد، وزير المالية السابق، مهمته الجديدة بقائمة من المهام الملحة التي تتمثل في حالات كورونا الآخذة في الزيادة وتحذير المستشفيات من تزايد عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية والإنهاك الذي أصاب الطواقم الطبية في معركتهم ضد المرض. وقال جاويد لشبكة (بي.بي.سي) "ما زلنا في جائحة وأود أن أرى نهاية لذك في أسرع وقت ممكن وستكون الأولوية العاجلة بالنسبة لي أن نعود إلى طبيعتنا في أقرب وأسرع وقت ممكن".