شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على «وثائق دفاعية حساسة» بمحطة حافلات جنوب بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الأحد أنه جرى العثور على وثائق سرية من وزارة الدفاع البريطانية في محطة للحافلات في جنوب إنجلترا، وأن الأوراق تحتوي على تفاصيل تتعلق بسفينة حربية بريطانية ورد فعل روسي محتمل على مرورها عبر البحر الأسود.

وأضافت (بي.بي.سي) أن فردا من عامة الناس، طلب عدم الكشف عن هويته، عثر على الوثائق المؤلفة من نحو 50 ورقة "في كومة رطبة وراء محطة للحافلات في كنت في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء". وقالت وزارة الدفاع إنها أُبلغت الأسبوع الماضي "بحادث عثور أحد أفراد الجمهور على أوراق دفاعية حساسة".

وقال متحدث باسم الوزارة "تأخذ الوزارة مسألة أمن المعلومات على محمل الجد وقد بدأ تحقيق في الأمر. الموظف المسؤول أبلغ عن فقدانه (تلك الوثائق) في حينه. وسيكون من غير المناسب تقديم مزيد من التعليقات".