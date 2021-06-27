شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين : استهداف الحوثي نجران وخميس مشيط "عدوان جبان" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة بدون طيار مفخخة وصاروخين باليستيين تجاه مدينتي نجران وخميس مشيط بالمملكة الشقيقة، في عدوان جبان يستهدف الآمنين والأعيان المدنية، ويعكس إصرار جماعة الحوثي على عرقلة الجهود الرامية لاستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة.

وإذ تشيد وزارة الخارجية بالجهود الحثيثة التي تضطلع بها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في اعتراض وتدمير الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، فإنها تؤكد على وقوف مملكة البحرين التام في صف واحد مع المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تتبناه من سياسات وإجراءات لحماية أمنها واستقرارها، منوهة بضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات جادة لردع الانتهاكات التي تقوم بها جماعة الحوثي الإرهابية.