المرشح لخلافة ميركل يطالب بزيادة القرارات بالأغلبية فـي المجلس الأوروبي

برلين ـ د.ب.أ: طالب مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لمنصب المستشار، أولا شولتس بزيادة القرارات التي يتم اتخاذها بالأغلبية داخل المجلس الأوروبي.

وخلال مؤتمر للحزب الاشتراكي الديمقراطي في أوروبا، قال نائب المستشارة انجيلا ميركل إن هذا الأمر ينطبق على سياسة الضرائب وعلى السياسة الخارجية على سبيل المثال، وأضاف أنه لا ينبغي لعضو واحد أن يتمكن من منع كل الأعضاء الآخرين “ من العمل على أن تصبح أوروبا قوية وذات سيادة”.

وتابع وزير المالية الألماني :” ولهذا السبب فإن هذا التعديل مهم تماما عند النقاش حول مستقبل أوروبا”.

وأكد شولتس أن أوروبا يجب أن تحافظ على قدرتها على التأثير في العالم والعيش وفقا لتصوراتها الخاصة بسيادة القانون والديمقراطية واقتصاد السوق الاجتماعي “ وبطبيعة الحال فإن العالم لن يصبح هكذا أكثر سلاما”.

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