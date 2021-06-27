دلتا الأكثر انتشارا فـي العالم .. وفعالية اللقاحات قائمة

■ ألمانيا تعتزم زيادة توريدات اللقاحات فـي الأسابيع المقبلة

■الإصابات الجديدة تتجاوز 600 لليوم الرابع بكوريا الجنوبية

■ نيذرلاند تخفف أغلب قيود كورونا

■ وفيات الهند تقترب من 400 ألف حالة

■ بنجلاديش تعلن إغلاقا جديدا لمدة أسبوع

■ ناميبيا تعلق الجرعات الأولى مع تضاؤل الإمدادات

واشنطن ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

حذر كبير علماء منظمة الصحة العالمية من أن سلالة دلتا، وهي إحدى سلالات فيروس كورونا المتحورة، التي ظهرت لأول مرة في الهند، أصبحت السلالة الأكثر انتشارا في العالم مع قدرتها الكبيرة على العدوى فيما تبقى فعالة اللقاحات قائمة لمواجهة هذه السلالة. وتقول الإذاعة الوطنية الأميركية العامة إن القلق بشأن سلالات كورون يعتمد على بعض الأشياء، لكن اللقاح فعال للغاية. ومن المتوقع أن تكون لقاحات كوفيدـ19 وقائية ضد طفرات الفيروس الجديدة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. وإذا حصل الشخص على التطعيم بالكامل (بعد أسبوعين من الجرعة الثانية)، فإن الاحتمالات مواتية للغاية بعدم الإصابة بالعدوى. يقول الدكتور جيروم كيم، المدير العام لمعهد اللقاحات الدولي: “على الأقل بالنسبة لتلك اللقاحات المعتمدة في أوروبا وأميركا الشمالية، في حالة الطفرات، يبدو أن هذه اللقاحات فعالة في الوقاية من الأمراض الشديدة والوفاة”. وتقول الإذاعة إنه وفقا لدراسة، فإن لقاح فايزر فعال بنسبة 90 في المئة ضد أشد أشكال العدوى (أي تلك التي تؤدي إلى دخول المستشفى أو الوفاة) التي يسببها هذا النوع من الطفرات. وأظهرت هذه الدراسة أيضًا حماية عالية ضد متحور بيتا، الذي تم رصده لأول مرة في جنوب إفريقيا. وجدت دراسة لوكالة الصحة العامة في إنكلترا أن لقاح أسترازينيكا أظهر أيضًا مستوى عالٍ من الفعالية ضد متحور ألفا، بينما لم تنشر الدراسة بعد. ومن المتوقع أن يتفوق دلتا على ألفا باعتباره المتحور الرئيسي للفيروس في الولايات المتحدة. فأكثر من 20 في المئة من الحالات الجديدة في الولايات المتحدة مصابة بالفعل بمتحور دلتا. ونظرًا لأن متحور دلتا أكثر قابلية للعدوى مقارنة بألفا، فسيكون الناس في الولايات المتحدة أكثر عرضة للخطر. ولهذا السبب أعادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وصف دلتا من متحور مثير للاهتمام إلى متحور مثير للقلق. ويشعر الخبراء بالقلق أيضًا لأن العلاج بالأجسام المضادة يبدو أقل فاعلية مع سلالة دلتا المتحورة مقارنة بالسلالات الأخرى من فيروس كورونا، كما يقول الدكتور جيل ويذرهيد، الأستاذ المساعد في الأمراض المعدية في كلية بايلور للطب.

وبالنسبة للقاحات، وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على متحور دلتا في جامعة إدنبرة باسكتلندا أن لقاحي فايزر وأسترازينيكا قدما نسبة 79 في المئة و60 في المئة حماية على التوالي من العدوى بعد أسبوعين من الجرعة الثانية.

يأتي ذلك فيما أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان أن توريدات لقاح كورونا إلى بلاده ستزيد على نحو ملحوظ في الأسابيع المقبل.

وخلال جولة نقاش في برلين، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي إن شركة موديرنا الأميركية على سبيل المثال ستضاعف توريداتها المتوقعة في يوليو وأغسطس المقبلين. وفي سياق متصل، أعلن شبان عن وصول مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون في الأسبوع المقبل فضلا عن قرب وصول شحنة كبيرة من استرازينيكا وبيونتيك. من جانبها اتخذت نيذرلاند خطوة إلى الأمام تجاه عودة الحياة العامة لطبيعتها بدون قيود فيروس كورونا السبت، فيما جرى تقريبا رفع كل الإجراءات التي عقب الجائحة. وآخر قاعدة رئيسية متبقية هي شرط الحفاظ على مسافة اجتماعية آمنة تبلغ مترا ونصف. وإذا لم يتسن الحفاظ على تلك المسافة فلن يكون الدخول ممكنا إلا باختبار كورونا سلبي أو شهادة تطعيم. غير أن الحكومة مازالت تحث مواطنيها على توخي الحذر في ضوء سلالة دلتا سريعة الانتشار. في غضون ذلك أعلنت الهند تسجيل 48 ألفا و 698 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و1183 حالة وفاة جديدة خلال أربع وعشرين ساعة، حسبما أفادت بيانات وزارة الصحة الاتحادية، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 30 مليونا و183143 إصابة، وتقترب بذلك حصيلة الوفيات إلى مرحلة خطيرة هي 400 ألف وفاة.