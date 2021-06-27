فورتسبورج (ألمانيا) ـ د.ب.أ: وجهت السلطات الألمانية ثلاث تهم بالقتل وست تهم بالشروع في القتل إلى المشتبه به الرئيسي في هجوم طعن وقع الجمعة في مدينة فورتسبورج بجنوب ألمانيا.

وقال محامي المتهم المعين من قبل المحكمة، هانيو شريبفر، إن موكله وضع في الحبس الاحتياطي في أحد السجون ، وأنه على الرغم من إصابته في ساقه قادر على تحمل المكوث في السجن. ولا يزال دافع الجاني المشتبه به، الذي طعن المارة على نحو عشوائي عقب ظهر الجمعة، غير واضح.

كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا توجه اتهامات بالقتل والشروع فيه للمتهم بالطعن فـي فورتسبورج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.