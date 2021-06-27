"الشعب الفلسطيني" ينسحب من الحكومة احتجاجا على موقفها من الحريات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن حزب "الشعب الفلسطيني انسحابه من الحكومة احتجاجا على مواقفها من ضمان الحريات العامة بعد وفاة ناشط عقب ساعات من توقيفه.

وأكد الدكتور وجيه أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للحزب أن اللجنة المركزية قررت الانسحاب من الحكومة بسبب عدم ملائمة سياساتها في موضوع ضمان الحريات العامة والخاصة للمواطنين والدفاع عنها وأيضا سياساتها الاقتصادية والاجتماعية مع سياسات الحزب ورؤيته للشراكة السياسية.

وعبرت اللجنة المركزية عن أهمية حماية السلم الأهلي وحماية الجبهة الداخلية من أي محاولات لإشغالها عن معركة شعبنا الأساسية في مواجهة الاحتلال والاستيطان.

ودعت اللجنة المركزية لتشكيل أوسع تحالف وطني من أجل الدفاع عن المشروع الوطني ومنجزاتنا الوطنية وحماية الوطن والمواطن ودعم صمود شعبنا أمام التحديات التي تواجها قضيتنا الوطنية.

وحزب الشعب ممثل بوزير العمل نصري أبو الجيش في الحكومة الحالية.

ويأتي القرار بعد أن فجرت وفاة الناشط السياسي الفلسطيني نزار بنات بعد وقت قصير من اعتقاله من قبل أمن السلطة ردود فعل محلية ودولية غاضبة.

وأعلنت السلطة الفلسطينية وفاة بنات بعد أقل من ساعتين على اعتقاله من طرف الأجهزة الأمنية من منزل تواجد فيه بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية فجر أمس الخميس.

وقالت الهيئة المستقلة ومؤسسة الحق لحقوق الإنسان، في بيان: إن تشريح جثمان بنات أظهر وجود إصابات تتمثل في كدمات بمناطق عديدة من جسده، معتبرة أن سبب وفاته "غير طبيعي".

من جانبها، أعلنت عائلته أنه ستتم مواراة جثمانه الثرى بعد صلاة الجمعة في الخليل.

وفجر نبأ وفاة بنات، المعروف بانتقاداته لأداء السلطة الفلسطينية، مسيرات احتجاجية في عدد من المدن الفلسطينية بينها الخليل ورام الله.