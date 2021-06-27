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التحالف يدمر مسيرتين حوثيتين باتجاه السعودية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي بقيادة ، مساء الأحد، تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما مليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط جنوبي السعودية.

وكان التحالف أعلن قبل ساعات تدمير 3 مسيرات حوثية مفخخة باتجاه خميس مشيط.

وأوضح التحالف، في بيان، أن "محاولات مليشيات الحوثي العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما مليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط ونجران.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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