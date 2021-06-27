الجيش اليمني يكبد الحوثيين خسائر فادحة بجبهات الشرق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صد الجيش اليمني اليوم الأحد هجوما واسعا للحوثيين شرقي البلاد بإسناد من التحالف العربي وكبد الانقلابيين خسائر فادحة.

وتشهد جبهات مأرب والجوف شرقي اليمن مواجهات عنيفة منذ فجر الأحد في كل جبهات التماس بعد هجوم واسع للمليشيات انتهى بانكسار المجاميع الحوثية، وتكبدها خسائر كبيرة بحسب تصريحات لمصدر عسكري.

وقال المصدر العسكري لمركز إعلام الجيش اليمني إن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبغارات لطيران التحالف العربي.

ودارت معارك عنيفة في جبهات الكسارة والمشجح وصرواخ استمرت أكثر من 9 ساعات، فيما أكد المصدر العسكري أن الكثير من جثث المليشيا ما تزال متناثرة على امتداد مسرح العمليات القتالية.

وأشار المصدر العسكري إلى أن الجيش اليمني استعاد عددا من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة كانت بحوزة المليشيات.

وأغار طيران التحالف العربي على تجمعات وتحركات العدو على امتداد الجبهات ملحقا بالمليشيات خسائر بشرية ومادية كبيرة من ضمنها تدمير 7 آليات مدرعة ومقتل أطقمها.

وقالت مصادر قبلية لـ"الخليج 365" إن مقاتلي قبائل مأرب عززوا فجر اليوم الجبهات المشتعلة لإسنادها في المعارك ضد المليشيا الحوثية الانقلابية.

وتقاتل قبائل مأرب والجوف إلى جانب الجيش اليمني وتشكل حضورا مهما في جبهات الحرب المشتعلة على امتداد مسرح العمليات العسكرية لمحافظتي مأرب والجوف.

وكانت مليشيا الحوثي عززت قواتها في مأرب والجوف بحشود كبيرة خلال الأيام الماضية في محاولة لتسجيل اختراق عسكري على طول خط المواجهة مع الجيش اليمني، غير أنها فشلت في تحقيق أي تقدم ميداني.