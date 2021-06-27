قصف تركي يطال سيارات حرس الحدود العراقي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بأن المدفعية التركية قصفت موقعاً عند ناحية دركار في إقليم كردستان، شمال العراق.

وأوضح أن الموقع يقع على قرب أمتار من نقطة للحرس الحدود العراقية، مما تسبب بأعطاب عدد من السيارات.

وذكر المصدر ذاته، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن "المدفعية التركية قصفت ظهر اليوم، مواقع في جبل خامتير عند ناحية دركار في محافظة زاخو عند إقليم كردستان".

وأضاف المصدر، مفضلا عدم نشر اسمه، أن "القصف أسفر عن تضرر عجلات تابعة لحرس الحدود العراقي دون تسجيل وقوع أي خسائر بشرية".

وخلال الأسبوع الماضي، تسبب القصف التركي لمناطق حدودية في قضاء العمادية بمحافظة دهول، شمال العراق، بحرائق كبيرة في أرض زراعية وانقطاع تام للطاقة الكهربائية.

ومنذ نحو عام، شنت القوات التركية أربع عمليات عسكرية كبرى، كان آخرها في 23 من أبريل/نيسان، الماضي، استهدفت مناطق عراقية في الشريط الحدودي المحاذي لإقليم كردستان، بذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض لنظام أنقرة.

وتسببت العمليات العسكرية الأخيرة، في مقتل العشرات من سكان تلك المناطق وتهجير العديد من القرى وإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

كان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أجرى الشهر الماضي زيارة غير مشروعة إلى شمال العراق، تفقد من خلالها القطعات العسكرية التركية مما حدا بالحكومة العراقية لتوجيه مذكرة احتجاج إلى السفير التركي في بغداد.

وأعلن خلوصي، خلال تلك الزيارة، سعي بلاده إلى إنشاء ثلاثة مقار عسكرية في شمال العراق ليصل مجموعها الكلي إلى 15 قاعدة متبوعة بالدبابات والمدافع والأسلحة الثقيلة الأخرى.