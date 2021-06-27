معمر الارياني: جرائم التعذيب في سجون مليشيا الحوثي لم تسلم منها حتى النساء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

طالب وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان بإدانة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي المدعومة من ايران في معتقلاتها غير القانونية، وتقديم المسئولين عنها للمحاسبة باعتبارها جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الانسانية.



وبمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، قال معمر الارياني: نتذكر عشرات الآلاف من السياسيين والصحفيين والناشطين واسرى الجيش في المعتقلات غير القانونية التابعة لمليشيا الحوثي، والذين يتعرضون بشكل يومي لصنوف التعذيب النفسي والجسدي، انتقاما من مواقفهم المناهضة والرافضة للمليشيا.

وأوضح ان الناجين من معتقلات مليشيا الحوثي الارهابية سجلوا شهاداتهم عن فصول التعذيب الوحشي الذي تعرضوا له خلال فترات اعتقالهم، والطرق والأساليب التي تنتهجها المليشيا في تعذيب المعتقلين من السياسيين والإعلاميين المناهضين لها، وقصص العشرات من المعتقلين الذين لفظوا أنفاسهم تحت التعذيب.

وأشار الارياني إلى ان جرائم التعذيب التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الارهابية في معتقلاتها لم تسلم منها حتى النساء اللاتي تعرضن لتعذيب نفسي وجسدي وتحرش في سجون خاصة.