شكرا لقرائتكم خبر عن مالي.. ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم على موقع عسكري إلى 7 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باماكو - أ ف ب

أعلن الجيش المالي ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الذي وقع يوم الجمعة على موقع عسكري في وسط هذا البلد المضطرب في منطقة الساحل، إلى سبعة جنود.

وقال الجيش في بيان إن سبعة جنود قتلوا الجمعة في هجومين متزامنين على قاعدتين عسكريتين بالقرب من قرية "بوني" وسط البلاد.

وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق مقتل ستة من جنوده في الهجوم.

ومنذ العام 2012، واندلاع حركات تمرد انفصالية وإرهابية في شمال البلاد يغرق مالي في أزمات عدة أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا من مدنيين ومقاتلين رغم دعم الأسرة الدولية وتدخل قوات أممية وإفريقية وفرنسية.

ووقّع الانفصاليون اتفاق سلام في 2015، إلا أن مالي لا تزال هدفاً لهجمات جماعات مرتبطة بتنظيمَي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيَين، وعنف بين الجماعات المحلية وعمليات تهريب متنوعة، وتوسعت رقعة أعمال العنف لتطال بوركينا فاسو والنيجر المجاورين.

وأصبح وسط مالي مركزاً للنزاع في منطقة الساحل، حيث كثيراً ما تقع عمليات قتل إثنية، وتتعرض القوات الحكومية لهجمات.