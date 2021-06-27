شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيقات هندية في هجمات بمسيّرات على قاعدة جوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سريناجار - رويترز

تحقق الهند في اشتباه باستخدام مقاتلين انفصاليين طائرات مسيّرة، الأحد، بعدما هز انفجاران قاعدة جوية في منطقة جامو الشمالية، وفق ما أكد مسؤولان بارزان.

وقال المسؤولان، إن الانفجارين وقعا في الساعات الأولى من صباح الأحد، وأصابا شخصين، وألحقا أضراراً بسيطة بالمبنى. وأضافا، أن الانفجارين أثارا القلق في الأوساط الأمنية، إذ قد يشيران إلى أول استخدام لطائرات مسيّرة في هجمات بالهند.

وقال مسؤول حكومي بارز، إن وزير الدفاع راجناث سينج، من المتوقع أن يراجع الوضع الأمني، وإن تحقيقاً يجري بشأن الانفجارين الأخيرين.

من ناحية أخرى، قال مسؤول أمني بارز، إن الاشتباه في استخدام طائرات مسيّرة، إذا تأكد، فسيشكل تحدياً كبيراً لقوات الأمن في المنطقة. وجاهدت الهند على مدى عقود للحد من التيارات الانفصالية في ولاية جامو وكشمير الشمالية المتنازع عليها. وتلقي نيودلهي اللوم على باكستان المجاورة في دعم الانفصاليين. وتنفي إسلام أباد ذلك.

وقال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، لزعماء جامو وكشمير، الخميس، إن الانتخابات المحلية ستجرى في الولاية بعد تعديل الدوائر الانتخابية فيها، في أعقاب إلغاء السلطات قبل عامين، لوضع الحكم الذاتي في المنطقة.