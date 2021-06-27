شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. اكتشاف بقايا حوت منقرض قبل 37 مليون سنة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، الأحد، عن اكتشاف بقايا حوت بدائي منقرض يعود عمره إلى 37 مليون سنة ويعود لعصر الأيوسين الأعلى، وذلك في منطقة الجوف شمال غرب المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالله الشمراني، إن فريقاً متخصصاً من قسم الأحافير بهيئة المساحة الجيولوجية، قام بعمل مسح جروف الرشراشية الجيرية بالقرب من محافظتي القريات والحديثة، للاستدلال والتعرف على أنواع الأحافير البحرية، وبيئات ترسيبها في شمال السعودية قبل 37 مليون سنة.

وأوضحت الهيئة أن بقايا الحوت المكتشفة شبه كاملة، مبينة أنه يتم نقل أجزاء بقايا الحوت المكتشفة إلى المركز الرئيسي في مدينة جدة.