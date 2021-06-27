شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق إنسان النواب" ترجئ مناقشة اجتماعها بناء على طلب وزيرة التعاون الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرجأت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اجتماع اليوم، والذى كان مقرر أن تستكمل فيه مناقشة ما قامت به وزارة التعاون الدولى بشأن تنفيذ توصية مجلس الوزراء فى نوفمبر 2017 والخاصة بإنشاء وحدة حقوق الانسان بكل وزارة ومحافظة، من حيث هيكلها، والمهام التى تكلف بها، ودورها فى نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها.

يأتى ذلك بعد تواصل الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، مع النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، وطلبها ذلك، على أن يتم تحديد الاجتماع فى موعد لاحق لاستكمال المناقشة فى حضورها.