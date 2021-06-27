شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يستقبل سفير عمان فى القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس عبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم الأحد، بمقر الهيئة، السفير عبدالله بن ناصر الرحبى سفير سلطنة عُمان لدى مصر ومندوبها لدى جامعة الدول العربية، لبحث تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

شارك فى اللقاء الدكتور أحمد مختار، وكيل الهيئة، وليد عبدالعزيز، عضو الهيئة ومروة السيسى الأمين العام.

فى بداية اللقاء، رحب رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بالسفير عبدالله بن ناصر الرحبى فى بلده الثانى مصر، مؤكدا على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين والتى تمتد عبر التاريخ، وأشار إلى حرص القيادتين المصرية والعمانية على دفع وتعزيز أواصر التعاون الثنائى والتنسيق المشترك فى مختلف المجالات.

وخلال اللقاء، أوضح المهندس عبدالصادق الشوربجى، بعض من اختصاصات الهيئة للسفير العمانى، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للصحافة قطعت شوطا كبيرا فى ملف إعادة الهيكلة للمؤسسات الصحفية القومية فى إطار مواجهة التحديات الراهنة والتى تعانى منها الصحافة الورقية فى العالم أجمع فضلا عن تعزيز دورها التاريخى والقومى أداة رئيسية للتثقيف والتنوير.

كما أشار إلى دور الهيئة الوطنية للصحافة فى إجراء تقييم دورى شامل لكل إدارات المؤسسات الصحفية وإصداراتها، واتخاذ إجراءات التصويب اللازمة، وأضاف أن خطة عمل الهيئة أسفرت عن نتائج إيجابية ظهرت بتحسن فى المؤشرات المالية ومجمل الأوضاع وحل عدد من التحديات التى كانت تمثل عائقا أمام عدد من المؤسسات.

وخلال اللقاء، تم اقتراح بروتوكول تعاون مشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين وخاصة فى مجال الطباعة، والاطلاع على التجربة المصرية فى عالم الطباعة والنشر وكذلك التجربة العمانية فى إنشاء شركة موحدة للطباعة، وإعداد الكوادر المدربة فى هذا الشأن.

من جانبه، عبر السفير عبدالله بن ناصر الرحبى سفير سلطنة عُمان لدى مصر ومندوبها لدى جامعة الدول العربية، عن سعادته بالتواجد فى بلده الثانى مصر، وأشار إلى العلاقات المتميزة التى تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، كما أشار إلى موقف عمان التاريخى مع مصر خلال حرب أكتوبر المجيدة وبعدها، وأكد أن مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، شهدت طفرات غير مسبوقة فى شتى المجالات.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة من رجال الأعمال المصريين والعمانيين لوضع خطة مشتركة تعزز الاستثمار بين البلدين، وأضاف: نريد مستثمرين مصريين فى الأمن الغذائى والسياحة والمدن الحديثة وشبكة الطرق وفى مجال توطين الصناعة.

وأبدى السفير ترحيبه بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة الوطنية للصحافة سواء فى المحتوى الصحفى الورقى أو الإلكترونى وتدريب الكوادر الصحفية وتبادل الخبرات بين الجانبين.