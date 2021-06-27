شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية العمومية لحزب النور تجدد الثقة فى يونس مخيون رئيسا للحزب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت الجمعية العمومية لحزب النور الثقة فى الدكتور يونس مخيون، رئيسا للحزب لاستكمال الفترة الرئاسية المتبقية.

وقال محمد صلاح خليفة، أن الجمعية العمومية التى عقدت اليوم، جمعية عادية مؤجلة، تماشيا مع تعليمات الحكومة المصرية بمنع التجمعات والتباعد الاجتماعى، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

حضر الجمعية العمومية الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب، والمهندس جلال مرة والسيد خليفة نائبا رئيس الحزب، والدكتور محمد إبراهيم منصور الأمين العام، والمهندس سامح بسيونى رئيس الهيئة العليا، والدكتور أحمد خليل خيرالله رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والدكتور محمد العزب رئيس لجنة التخطيط، وإيهاب عبد الجليل أمين الصندوق، وأعضاء الجمعية العمومية للحزب.