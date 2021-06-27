شكرا لقرائتكم خبر عن الأمانة العامة لـ"الصحفيين العرب" تقرر تنظيم مؤتمر للتضامن مع الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مؤيد اللامى رئيس اتحاد الصحفيين العرب ونقيب الصحفيين العراقيين، إن الأمانة العامة للاتحاد ناقشت خلال اجتماعها الطارئ، قضية العدوان على غزة ووضع الصحفيين الفلسطينين.

وأوضح اللامي، في تصريحات له، على هامش انعقاد اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، أنه ضمن القرارات التي اتخذتها الأمانة العامة تنظيم زيارة إلى غزة، وإقامة موتمر للتضامن مع الشعب الفلسطيني في مقر الجامعة العربية؛ وذلك لإعلان التضامن مع القضية الفلسطينية.

وكان مؤيد اللامى رئيس اتحاد الصحفيين العرب ونقيب الصحفيين العراقيين، قال من قبل إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لبغداد يعتبرها العراقيين زيارة تاريخية خاصة فى هذا التوقيت، مضيفا أن قمة بغداد للتعاون الثلاثي ستشكل نقل نوعية فى العلاقات خاصة فى الجانب الاقتصادى و حتى الجانب الأمنى و السياسى .

وذكر مؤيد اللامى فى تصريحات له، أن رئيس الوزراء العراقى قال قبل أيام إننا وصلنا لمراحل متقدمة فى ربط الكهرباء مابين العراق و الأردن ومصر إضافة الى دول الخليج، متابعا:" لكن الأهم من ذلك أن العلاقات الاقتصادية والمحور الثلاثى المصرى و العراقى و الاردنى سيكون قوة اقتصادية مهمة فى المنطقة و ان الشعب العراقى يرحب كثيرا بزيارة الرئيس السيسى لبغداد و سعيد جدا بهذه الزيارة".