مصدر يمني: مقتل 40 حوثيا وإصابة آخرين في معارك بمأرب شرقي البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء- (د ب أ):

أفاد مصدر يمني مسؤول، اليوم الأحد، بمقتل أكثر من 40 عنصرا من مسلحي الحوثيين وإصابة العشرات خلال الـ 24 ساعة الماضية، إثر معارك بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.

وقال المقدم عبد الرقيب الشدادي، مستشار قائد المنطقة العسكرية الثالثة لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، "إن معارك هي الأعنف شهدتها جبهات مأرب جنوبا وغربا كاملة من جبل مراد إلى البلاغ إلى الزور إلى المجشح إلى الكسارة منذ مساء أمس السبت حتى فجر يومنا هذا".

وأوضح الشدادي أن المعارك اندلعت بعد أن شنت مليشيات الحوثي هجمات عدة على مواقع الجيش والمقاومة، مؤكدا "بأن قوات الجيش كسرت تلك الهجمات ما أسفر عن سقوط أكثر من 40 قتيلا وإصابة آخرين فضلا عن أسر العشرات".

وأكد الشدادي بأن مقاتلات التحالف تدخلت خلال المعارك وشنت غارات جوية على آليات و تعزيزات ومواقع للحوثيين، "أدت إلى تدمير آليات عسكرية ودوريات تحمل عناصر المليشيات".

وبحسب الشدادي، فإن خسائر الحوثيين خلال الأسبوع الماضي تجاوزت المئة قتيل وجريح، بينهم قيادات حوثية.

وأضاف "هناك خسائر بشرية ومادية بسيطة في صفوف الجيش والمقاومة"، دون أن يشير إلى حصيلة معينة.

ويستمر الحوثيون في تصعيد عملياتهم العسكرية في محافظة مأرب منذ مطلع فبراير الماضي، مؤكدين بأن ذلك "حق مشروع للدفاع عن أرضهم"، على الرغم من الدعوات الأممية والدولية المتكررة لوقف التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات.