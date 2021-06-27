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تباين أسعار الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الأحد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول اليوم السبت مقارنة بأسعار الخميس الماضي، بينما تراجع السعر في بنك الإسكندرية، فيما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك الإسكندرية إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتعمير والإسكان، وأبوظبي الإسلامي عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، والبركة، وقناة السويس عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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