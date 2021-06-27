تباين أسعار الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول اليوم السبت مقارنة بأسعار الخميس الماضي، بينما تراجع السعر في بنك الإسكندرية، فيما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك الإسكندرية إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتعمير والإسكان، وأبوظبي الإسلامي عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، والبركة، وقناة السويس عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.