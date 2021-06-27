عزل مسؤول إيراني من منصبه بسبب “فضيحة جنسية”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 يونيو 2021 04:11 مساءً - منذ 27 دقيقة

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الأحد، عن حاكم مدينة “لنغرود” التابعة لمحافظة جيلان شمال إيران “رحيم حيدري” من منصبه، بعد “فضيحة جنسية”.

حاكم محافظة جيلان “أرسلان زارع” أصدر قرارا بعزل “حيدري”، بعدما جرى تسجيل مقطع فيديو وُصف بـ”غير الأخلاقي”، قامت بتسجيله امرأة عبر هاتف محمول.

وعين “حيدري” بمنصب حاكم مدينة “لنغرود” في أكتوبر العام الماضي، كما تولى العديد من المناصب في محافظة جيلان قبل ذلك.

إلى جانب ذلك، أمر حاكم جيلان بتعيين “هادي جعفر زاده” وكيل الهندسة المدنية والتخطيط لمدينة لنغرود محافظاً بالإنابة.

وأكد المدعي العام الإيراني في لنغرود، أن المخابرات والأمن العام أصدرت أمرًا بالتحقق من صحة الأمر، وتم رفع دعوى قضائية بهذا الشأن.

كما تعهد المدعي العام للمدينة بمعاقبة الأشخاص الذين قاموا بتسريب هذا المقطع حتى لو كان صحيحاً، لافتاً إلى أن “حتى لو كان مقطع الفيديو صحيحاً فإنه وفق لقانون العقوبات، سيتم التعامل مع الجناة بشكل قانوني”.