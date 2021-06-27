معارك عنيفة بين الجيش اليمني وميليشيا الحوثي في مأرب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 يونيو 2021 04:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

اشتدت حدة الاشتباكات، مساء السبت، بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين، في محافظة مأرب اليمنية الغنية بالغاز، في وقت تسعى فيه الأمم المتحدة والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام.

ونقلت وكالة رويترز، اليوم الأحد، عن ثلاثة مصادر يمنية قولها: “يحاول المتمردون الحوثيون المتحالفون مع إيران انتزاع السيطرة على مأرب، من الحكومة الشرعية، في هجوم وصفته الولايات المتحدة الأمريكية، بأنه أخطر تهديد للجهود الرامية لإرساء هدنة”.

وكانت المعارك قد هدأت مع تصاعد الجهود الدبلوماسية، في الأسابيع الأخيرة، غير أن ثلاثة مصادر موالية للحكومة قالت، إن ”عشرات المقاتلين من الجانبين سقطوا قتلى في الاشتباكات بعد أن شن الحوثيون هجوما جديدا قوبل بضربات جوية مكثفة من التحالف العربي لدعم الشرعية“.

وقال أحد المصادر، وهو مسؤول محلي لوكالة رويترز: ”استمر القتال حتى الساعات الأولى من الصباح.. هذه أعنف اشتباكات منذ أسابيع“.

وأصبحت مأرب التي تستضيف حوالي مليون نازح من مناطق أخرى في اليمن، محور الحرب التي سقط فيها عشرات الآلاف من اليمنيين قتلى، ودفعت بالبلاد إلى شفا المجاعة.