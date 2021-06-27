شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات اليهود يقتحمون المسجد الأقصى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقتحم عشرات المستوطنين، يتقدمهم عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن جفير المسجد الأقصى المبارك، اليوم، من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن شرطة الاحتلال سمحت للمتطرف بن جفير واثنين من مساعديه باقتحام الأقصى دون مرافقة لمجموعات المستوطنين، حيث قام بجولة استفزازية في باحاته، وتأدية شعائر تلمودية قبالة قبة الصخرة، قبل أن تجدّد مجموعات من المستوطنين اقتحاماتها، حيث نفذ عشرات المستوطنين جولات استفزازية في ساحاته بحماية عناصر شرطة الاحتلال.