شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين : رصد إصابتين بالسلالة "الهندية" وصلتا من الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الأحد رصد إصابتين بالسلالة "الهندية" لفيروس كورونا المستجد "دلتا"، لفتاتين من قلقيلية وسلفيت وصلتا البلاد من دولة الإمارات.

وأضافت الكيلة في بيان اليوم ، أنه تم عمل كل ما يلزم من الناحية الوبائية وسحب العينات من المخالطين وحجرهم.

ودعت إلى الحد من السفر إلى الخارج إلا في حالات الضرورة القصوى، إضافة إلى سرعة التسجيل على المنصة الإلكترونية لتلقي لقاح كورونا.