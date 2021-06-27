الجيش الصومالي يصد هجوما لـ"الشباب" ويكبدها خسائر فادحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الصومالي، الأحد، تصديه لهجوم شنته حركة الشباب الإرهابية، على قرية بمحافظة مدغ وسط البلاد.

ووفق وسائل إعلام محلية صومالية، بدأ الهجوم بتفجير انتحاري أعقبه قتال مباشر بين الجيش وقوات محلية من السكان من ولاية غلمدغ من جهة، وعناصر حركة الشباب الإرهابية من جهة أخرى.



ونقل التلفزيون الصومالي الرسمي عن مصادر أمنية قولها، إن القوات الأمنية تصدت لهجوم حركة الشباب على قرية وسل.

وأضافت المصادر أن عناصر حركة الشباب الإرهابية التي هاجمت القرية، لحقت بها خسائر بشرية فادحة دون تحديدها.

من جهتها، زعمت حركة الشباب، وفق ما أوردت منصات إخبارية تابعة لها، مقتل ٣٤ جنديا من الجيش الصومالي جراء هذا الهجوم، وسيطرتها على المنطقة، وهي مزاعم لم تؤكدها السلطات الرسمية حتى الآن.

وكثف الجيش الصومالي من عملياته ضد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، خاصة في المناطق الواقعة جنوبي ووسط البلاد، وقتل أكثر من 300 مسلح منذ الشهر الماضي.