"راجعوا حساباتكم".. رسالة قوية من أمير الكويت لنواب المعارضة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

مشادات بين النواب وعرقلة متعمدة ومتكررة لمجلس النواب الكويتي لأربع جلسات متتالية، عبر الجلوس على مقاعد الوزراء من قبل نواب المعارضة.

العرقلة والفوضى دفعت أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لتنبيه من يستغلون "الديمقراطية الإيجابية" للعبث باستقرار البلاد، عبر تصريحه لجريدة السياسة الكويتية: "الديمقراطية الإيجابية تنطلق من الدستور ولا نقبل باستغلالها العبث".

الأمير أكد الالتزام بالمسار الدستوري عبر المحكمة الدستورية المختصة بفصل مثل هذه النزاعات، ولكنه حذر أيضا من يحاولون الإضرار بالكويت بقوله: "نراقب المشهد بكل دقة وروية، لكن حين يصل الأمر إلى درجة الإضرار بالكويت وأهلها، فلهؤلاء وغيرهم نقول راجعوا حساباتكم، لدينا من الإجراءات والخيارات ما يضع كل من يتجاوز عند حده".

أمير الكويت محذرا نواب المعارضة: راجعوا حساباتكم

تأتي تصريحات الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لتضع حدا للمهاترات السياسية التي تفتعلها المعارضة الكويتية في البرلمان، والتي تسببت باستقالة الحكومة في الثالث عشر 13 من يناير الماضي، وتستمر في تعطيل مشاريع الحكومة الجديدة وعرقلة الحياة السياسية في البلاد.