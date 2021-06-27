وفاة مظليين إثر سقوطهما من طائرة في أستراليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

توفي مدرب لرياضة القفز بالمظلات وزبون لديه، الأحد، إثر سقوطهما من طائرة قبل قفزة مشتركة في أستراليا.



وقالت الشرطة إن شخصين لقيا حتفهما في الحادث الذي وقع في جولبرن، على بعد حوالي ساعتين بالسيارة جنوب غرب سيدني، بعد "صعوبات" واجهتها طائرتهما.

وأضاف البيان/ "سقط مظليان من الطائرة وهبطا بالقرب من مدرج المطار"، وقد عُثر عليهما متوفيين في المكان.

وعلق سكوت مارشال من شركة "أدرينالين سكاي دايف جولبرن" لصحيفة "ذي دايلي تلجراف" على الحادثة قائلا إنه "يوم فظيع" لجميع الذين طاولتهم المأساة.

وأضاف: "لسوء الحظ، توفي مدرّب وراكب (في الحادثة). أتعاطف من كل قلبي مع عائلتيهما".

وستتولى الشرطة ومكتب سلامة النقل الأسترالي التحقيق في الحادث.