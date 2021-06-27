نائب عن التنسيقية يتقدم بطلب إحاطة لوزير التعليم العالى بشأن "فتاة الفستان"

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنمر والتحرش جريمة تستدعى تكاتف كافة مؤسسات الدولة لمواجهتها.

وأضاف أحمد مقلد أن قضية الطالبة حبيبة طارق وما تعرضت له من تنمر وتحرش لفظى وتعرضها لعبارات هادفة للتحقير منها وذلك اثناء تواجدها فى الحرم الجامعى وبمناسبة تأدية الامتحانات المقررة عليها بجامعة طنطا، تستدعى أن نقف على الإجراءات التأديبية المتخذة ضد بعض القائمين على العملية التعليمية والمتهمين بارتكاب تلك الجرائم، كما تستدعى مراجعة شاملة لاستراتيجية مكافحة التنمر والتحرش وكافة أشكال التمييز داخل مؤسساتنا التعليمية.

وأعلن النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن التوجه بطلب إحاطة لوزير التعليم العالى والبحث العلمى لمسائلته حول ما اثير فى هذا الموضوع.