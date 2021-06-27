شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عزت نائب التنسيقية يطالب بفرش مسجد ببولاق الدكرور.. والأوقاف توافق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب عمرو عزت، وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب للشيخ جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف، لفرش مسجد عاصم الكائن بمنطقة أميشة ببولاق الدكرور، حيث أن مساحة المسجد 400 متر مربع وهو من أكبر مساجد المنطقة.

ومن جانبه، وافقت وزارة الأوقاف على الطلب المقدم من عمرو عزت، وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على فرش المسجد 400 متر موكيت.

وكان عمرو عزت، وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلن من قبل عن التبرع من مرتبه لتجهيز أول شهر عقارى فى بولاق الدكرور.

وقال النائب عمرو عزت إنه تمت المعاينة الميدانية بالمبنى القديم للإدارة التعليمية بشارع المشتل والمقرر تجهيزه كشهر عقاري بصحبة لجنة المعاينات المختصة من وزارة العدل .

وتابع: "في إطار التكاتف مع مؤسسات الدولة لرفعة الوطن والدولة المصرية وحرصا مني علي إنجاز الشهر العقاري لرفع كاهل المعاناة عن أهالينا ببولاق الدكرور سأقوم بتجهيز المبنى على نفقتي الخاصة وذلك من مرتبي لسرعة البدء فى تشغيل المبنى".