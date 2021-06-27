شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية يتقدم ببيان عاجل بشأن واقعة التعدى على مواطن بمستشفى كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ببيان عاجل للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس الـنواب، بشأن واقعة التعدى على أحد المواطنين فى مستشفى كفر الشيخ الجامعى.

وقال عمرو درويش فى بيانه إنه استناداً إلى حكم المادة 134 من الدستور ، ونص المادة 215 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنه يتقدم ببيان عاجل إلى وزير التعليم العالي، ووزير التنمية المحلية بـشأن التعدي على أحد المواطنين بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق الاعتداء السافر على أحد المواطنين من قبل موظفي مستشفى كفر الشيخ الجامعي.

وطالب بمساءلة وزير التعليم العالي ووزير التنمية المحلية حول حقيقة التعدي على المواطن الذي شُوهد في الفيديو والإجراءات العقابية التي تم اتخاذها تجاه المعتدين، وكذلك الإجراءات المتبعة داخل المستشفيات الجامعية لمعاملة المواطنين المعاملة التى تليق بهم كمواطنين مصريين.