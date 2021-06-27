للتوعية بترشيد استهلاك المياه.. حملة طرق أبواب في قرى حياة كريمة بسوهاج (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، حملة لطرق الأبواب لأهالي قرى الصفيحة والشيخ رحومة وحاجر مشطا ونزالي داوود بطهطا، والتي ينفذ بها مشروعات صرف صحي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك للتوعية بترشيد الاستهلاك وتقليل المياه المهدرة.

وقال اللواء المهندس حسن محمود عبدالغني، القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إنه جرت توعية المواطنين بكيفية المحافظة على مشروعات الصرف الصحي التي يجري تمويلها بمبلغ 207 ملايين جنيه، ضمن مشروعات المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة.

وأضاف "عبدالغني" أنه جرى تنفيذ ندوة لرواد مركز شباب الصفيحة، ولقاءات توعوية للمصلين بمسجد آل عطية بالشيخ رحومة ومسجد آل حامد بالصفيحة، لتوعية المشاركين بقضايا المياه ومطالبتهم بضرورة نشر رسالة التوعية المائية بين المواطنين للحفاظ على المياه المهدرة ومشروعات الصرف الصحي.