تجديد حبس "مدرس بنها" المتهم بالتحرش

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة بنها الجزئية، اليوم الأحد، تجديد حبس المدرس المتهم بالتحرش بطالبات إحدى المدارس التجريبية ببنها 15 يوما على ذمة التحقيقات في البلاغات المقدمة ضده من الشاكيات بتهمة التحرش بهن على فترات متباعدة، فيما أنكر المتهم كل الاتهامات، مؤكدًا أن سبب البلاغات ضده خلافات شخصية.

شهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة خلال نظر أمر التجديد، حيث استمع قاضي المعارضات لأقوال شاكيتين من المتقدمات ببلاغ ضد المدرس والذي أكدن أنه تحرش بهما وطالبات أخريات فيما أنكر المتهم كل الاتهامات.

فيما تقدم فريق الدفاع عن المتهم بـ150 إفادة موثقة بالشهر العقاري من أولياء أمور بالمدرسة، وعددا آخر من الإفادات من مدرسين وزملاء للمتهم أكدوا جميعا فيها حسن أخلاقه وسيره وسلوكه، وأنه دائم تشجيع الطلاب والطالبات خلال عمله بالمدرسة والدروس الخارجية، وأنه لم تصدر منه أي أفعال غير اخلاقية طوال تعامل الأشخاص سواء أولياء الأمور أو المدرسين والزملاء أصحاب الإفادات الموثقة.

وتداولت وسائل التواصل الإجتماعي اتهامات من صاحبة البلاغ وعدد من المنشورات الأخرى، بأن المدرس المتهم تحرش بطالبات في إحدى مدارس مدينة بنها التجريبية وأنه اعتاد التحرش بهم منذ فترة طويلة، وأن خوف الطالبات منه منعهم من الإبلاغ، موضحين أنه متخصص في تدريس مادة اللغة الإنجليزية ل3 مراحل تعليمية وهي الابتدائي والإعدادي والثانوي، وأنه اعتاد ارتكاب تلك الأفعال حتى أبلغت إحدى الطالبات والدتها وجرى كشف الأمر وتقديم بلاغ ضده.

فيما نفى عدد آخر من المتعاملين مع المدرس وأكدوا حسن أخلاقه، وأنه أغلق السنتر الخاص بالدروس الذي كان يعمل فيه منذ بداية أزمة كورونا 2020، وأنه كان يعمل أون لاين، ومشهود له بحسن السير والسلوك والسيرة.

كان اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية تلقى إخطارًا من العميد حازم عفت مأمور قسم ثان بنها بورود بلاغ من 3 فتيات طالبات بمدرسة تجريبية ببنها بقيام مدرس اللغة الإنجليزية بالتحرش بهن. وجرى تحرير محضر وضبط المدرس وتولت النيابة التحقيق.

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