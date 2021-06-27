تعليم جنوب سيناء: 99% من الطلاب أدوا امتحانات الدبلومات الفنية اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

أكد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن ٩٢٠ طالب وطالبة أدوا اليوم الأحد، امتحانات الدبلومات الثانوية الفنية بكافة التخصصات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي) بنسبة حضور بلغت ٩٩%.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريح له اليوم، إن الامتحانات تجري وسط إجراءات احترازية مشددة، وأدى الطلاب الامتحانات في ٩ مواد دراسية بجميع التخصصات وهم "تخطيط وإدارة إنتاج، معدات وضواغط غوص، ميكانيكية حفر الآبار، صيانة وإصلاح، محاصيل حقل، سكرتارية باللغة الإنجليزية، محاسبة حكومية، محاسبة تكاليف فندقية".

وأشار وكيل الوزارة إلى أن غرفة العمليات بالمديرية تواصل عملها بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات، ولم تتلق أي شكاوى خاصة بسير وانتظام لجان الامتحانات.