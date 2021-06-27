منظمة الصحة العالميّة : إفريقيا تشهد عودة مدمّرة لعدوى "كوفيد-19"

اسماعيل عبد الحي - قالت منظمة الصحة العالمية إن إفريقيا تشهد عودة مدمرة لعدوى كوفيد-19 الذي ستتجاوز ذروته موجات سابقة في وقت تعاني دول القارة من أجل تطعيم حتى نسب صغيرة من سكانها.

وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا، ماتشيديسو مويتي إن "الموجة الثالثة تتسارع وتنتشر بوتيرة أسرع وتضرب بقوة أشد".

وأضافت "مع الزيادة السريعة في عدد الحالات وتزايد أنباء الإصابات الخطيرة بالمرض، تهدد الموجة الأخيرة بأن تكون أسوأ موجة تشهدها إفريقيا حتى الآن".

وأشارت مويتي إلى أنه "مازال بإمكان إفريقيا الصمود في وجه تأثير حالات العدوى المتزايدة بشكل سريع، لكن الفرصة تتضاءل. يمكن للجميع في كل مكان القيام بدورهم بإتخاذ الإجراءات الإحتياطية لمنع الإنتقال".

ويتزايد عدد الحالات الجديدة منذ بداية ماي وسيتجاوز ظهور العدوى مجددا الموجات السابقة بحلول بداية جويلية، وفقا لقسم إفريقيا بمنظمة الصحة العالمية.

وأسهم الإهمال في تطبيق إجراءات الصحة العامة وزيادة التواصل الاجتماعي دون إرتداء كمامات وظهور سلالات متحورة جديدة من الفيروس في تسجيل مزيد من الإصابات.

وشجعت مويتي الحكومات في إفريقيا على القيام بالمزيد لتسهيل حصول الأفراد على الكمامات والحفاظ على النظافة الشخصية.