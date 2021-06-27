العاهل الأردني: نقف إلى جانب العراق في الحفاظ على أمنه واستقراره

ابوظبي - سيف اليزيد - دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الأحد إلى تعزيز التعاون الثلاثي المشترك بين العراق والأردن ومصر بما يحقق المصالح المشتركة.

وأكد الملك عبد الله، خلال اجتماعه مع الرئيس العراقي برهم صالح في صالة الشرف الكبرى بمطار بغداد الدولي وقوف الأردن إلى جانب العراق في الحفاظ على أمنه واستقراره. حسب بيان للرئاسة العراقية.

وشدد على أهمية الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية، وضرورة تعزيز التعاون الثلاثي المشترك بين العراق والأردن ومصر بما يحقق المصالح المشتركة.

من جانبه، أكد الرئيس العراقي برهم صالح على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الجارين والشعبين الشقيقين، وهي روابط جغرافية واجتماعية وثيقة.

ودعا إلى ضرورة العمل المشترك من أجل تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات التي تهمّ البلدين وتضمن مصالح الشعبين.

وقال صالح إن" العراق يتطلع إلى التعاون والتنسيق المشترك من أجل تخفيف التوترات في المنطقة".

وأكد الطرفان، خلال جلسة المباحثات الثنائية ، أهمية التنسيق الثلاثي من أجل حلحلة الأزمات وتخفيف التوترات التي تشهدها المنطقة، وخصوصا الأزمات القائمة في سورية واليمن وليبيا والانطلاق نحو آفاق الحل السياسي عبر التلاقي والحوار والتعاون الثلاثي المشترك بين العراق والأردن ومصر.

كما تم بحث تحقيق تكاملات اقتصادية وتجارية بين العراق والأردن ومصر عبر دعم الاستثمار والمدن الصناعية المشتركة والتعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي، ونقل النفط ومشاريع البنى التحتية، بما يعود بالمنفعة

لشعوب البلدان الثلاثة، وينطلق نحو آفاق أرحب بخدمة كل المنطقة من خلال تعزيز فرص التنمية والازدهار الاقتصادي.

وتناول الجانبان التنسيق المشترك لمواجهة تحديات الإرهاب والتطرف، وتداعيات وباء كورونا الصحية والاقتصادية، وأزمة التغير المناخي وحماية البيئة التي تعتبر خطرا مشتركاً يهدد الجميع.

وكان العاهل الأردني قد وصل إلى بغداد للمشاركة في القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن وجرى له استقبال رسمي كبير في مطار بغداد الدولي.

ومن المنتظر أن تنطلق القمة اليوم لمناقشة ملفات تتعلق بالربط الكهربائي والنقل البري والنفط والتجارة والصناعة والزراعة.