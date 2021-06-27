دبلوماسي يكشف أسباب زيارة السيسي التاريخية للعراق؟

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (القاهرة)



كشف مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي عن السبب وراء زيارة الرئيس السيسي إلى بغداد، مؤكدا أنها دعم وترسيخ لعروبة العراق في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية.



وأشار هريدي لـ "الاتحاد"، إلى أن سبب زيارة الرئيس السيسي إلى بغداد هو عقد القمة الثلاثية المصرية الأردنية العراقية التي تعد الرابعة من نوعها خلال السنوات الأخيرة، لكن الهدف الأساسي من الزيارة هو ترسيخ عروبة العراق والتأكيد على أن العراق جزءا من الأمة العربية.



وأكد الدبلوماسي المصري أن الزيارة أيضا تعد تأييداً ومساندة للعراق وعروبته ورئيس الحكومة العراقية في وجه الاستفزازات والضغوط المدفوعة من إيران حاليا، وتجسد في العرض العسكري الذي قام به عراقيون موالون لإيران، مضيفا" أن "هذه الزيارة لفتة من مصر والأردن بأنهما يقفا إلى جانب العراق في تلك الظروف".



ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم، في زيارة رسمية تاريخية هي الأولي من نوعها لرئيس مصري منذ 30 عاماً، للمشاركة في القمة الثلاثية التي تجمع العراق والأردن ومصر.



وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي إن الزيارة التاريخية للرئيس إلى بغداد، تأتي انعكاساً لقوة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والعراق حكومةً وشعباً، ولتؤكد حرص مصر على دعم هذه العلاقات وتطويرها نحو آفاق أرحب في إطار وحدة المصير والتحديات، وتلبيةً للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.



وأوضح عبر حسابه الرسمي أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة بغداد للتعاون الثلاثي، في اطار البناء على ما تحقق خلال القمم الثلاث السابقة وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك في سياق دعم وتعميق العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول الثلاث الأشقاء، بالإضافة إلى تعزيز التشاور السياسي بينهم حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط.









