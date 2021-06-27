موسكو تسجل أسوأ حصيلة بوفيات كورونا منذ بدء الوباء

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 يونيو 2021 02:04 مساءً - منذ ساعة واحدة

سجلت العاصمة الروسية موسكو، الأحد، أعلى حصيلة بوفيات جرّاء فيروس كورونا في الساعات الـ24 الأخيرة، في مؤشر على تواصل تدهور الوضع في روسيا التي ترزح تحت وطأة نسخة كورونا المتحوّرة دلتا.

وأشارت بيانات رسمية أوردتها وكالات الأنباء الروسية إلى أن موسكو سجّلت 144 وفاة خلال 24 ساعة، في أسوأ حصيلة منذ بدء الوباء. وسجّلت سان بطرسبرغ، ثاني المدن الروسية، حصيلة وفيات قياسية السبت بلغت 107 حالات.

وسجّلت روسيا بأكملها 20538 إصابة جديدة من بين أكثر من 5,4 ملايين حالة معلنة في البلاد منذ بدء الوباء.

وتوفي 599 شخصا خلال يوم واحد من بين حصيلة إجمالية للوفيات تبلغ 133,282 حالة، وفق أرقام رسمية.

وتعد روسيا من البلدان الأكثر تضررا جرّاء كوفيد فيما تتأثّر بشدّة حاليا بالنسخة المتحوّرة دلتا التي تثير القلق على صعيد العالم.

وأعادت موسكو في الأسابيع الأخيرة فرض قيود على غرار إجبار بعض الموظفين على العمل مجددا عن بعد وإجبار موظفي قطاع الخدمات على تلقي اللقاحات وحتى استحداث بطاقة صحية لا يسمح بارتياد المطاعم من دونها.